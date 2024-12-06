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Фархад Мамедов: США при Трампе могут поставить Армении условие о выходе из ОДКБ

First News Media13:39 - Сегодня
Фархад Мамедов: США при Трампе могут поставить Армении условие о выходе из ОДКБ

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Армения, как и все, готовится к президентству Трампа.

Кульминацией официального визита министра обороны Армении в США стала встреча с американским коллегой. Судя по релизу, главная тема - поддержка со стороны США реформ в системе МО Армении.

Правительство Пашиняна старается максимально институционализировать отношения с США до инаугурации Трампа, чтобы было, что предлагать будущему президенту США.

В администрация Байдена сотрудничество с Арменией эволюционировало с предусловия выхода Армении из ОДКБ до нивелирования этого требования в этом году и подписания Брюссельского документа 5 апреля, после которого в МО Армении появился советник из Пентагона, участились совместные учения и произошло уменьшение военного присутствия России.

Главный вопрос в этом контексте: будет ли продолжать администрация Трампа сотрудничество с Арменией в военной сфере без предусловий?!

Уничижительная критика ОДКБ со стороны Пашиняна без оформления выхода из ОДКБ - это именно про продолжение военного сотрудничества с США в нынешних условиях.

В этом же ключе следует понимать заявления Лаврова и его конторы о том, что Армения все еще полноправный член ОДКБ, и Москва ничего никому не навязывает.

Можно предположить, что администрация Трампа будет действовать так, чтобы это отличалось от действий администрации Байдена, и есть большая вероятность, что США при Трампе могут поставить условие перед Арменией о выходе из ОДКБ. Самое интересное начнется именно в этот момент, так как против выхода Армении из ОДКБ и увеличения присутствия США в Армении выступит не только Россия, но и Иран!

Другая вероятность, которую в Армении считают самой неблагоприятной, является признание региона Южного Кавказа со стороны Трампа в качестве сферы влияния России. Тогда эти институциональные связи Армении с США не будут иметь никакого значения. Это маловероятно.

Ясно одно: в первые недели и месяцы президентства Трампа будут определены подходы США в отношениях с Россией и с Ираном. В зависимости от подходов будут определены и ожидания от стран нашего региона. Ну а если совсем близкая перспектива, то подход США к правительству Иванишвили, если оно дотянет до 20 января, станет первым маркером определения подхода администрации Трампа к региону в целом.

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