Пресечена попытка армян присвоить композиции в исполнении Шовкет Алекперовой

В ходе расследования, проведенного Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана, было установлено, что записи песен легендарной азербайджанской певицы Шовкет Алекперовой - «Töhfə», «Getmə amandır», «Yavaş-yavaş», «Bayram şamları» - были размещены на YouTube-канале «BehrooZ Abshar» с описанием как армянские музыкальные примеры с добавлением ошибочных меток, таких как «armenian music» и т.д.

Автор музыки песни «Töhfə» Фирангиз Бабаева, а слов - Баба Везироглу. Песня была записана 30 мая 1980 года в исполнении Ш.Алекперовой под руководством Адыля Багирова с сопровождением ансамбля народных инструментов «Xatirə». Хронометраж песни составляет 3 минуты 14 секунд, она хранится в Золотом фонде AZTV под кодом 3226-S.

Песня «Getmə amandır», музыку к которой написал композитор Хаджи Ханмаммедов, а слова - Ашиг Алескер, была записана певицей 13 декабря 1971 года под руководством Ахсена Дадашова с сопровождением ансамбля народных инструментов. Хронометраж песни составляет 3 минуты 19 секунд, она хранится в Золотом фонде AZTV под кодом 41986.

Песня «Yavaş-yavaş», музыка к которой принадлежит Назилю Гамарлинскому, а слова народному поэту Азербайджана Бахтияру Вахабзаде, была записана Ш.Алекпервой 1 июля 1986 года под руководством Адиля Багирова с сопровождением ансамбля народных инструментов «Xatirə». Хронометраж песни составляет 6 минут 48 секунд, она хранится в Золотом фонде AzTV под кодом 6693-С.

Песня «Bayram şamları», музыка к которой принадлежит Джахангиру Джахангирову, а слова - Шихали Курбанову, была записана Ш.Алекпервой 8 февраля 1968 года под руководством Ахсена Дадашова с сопровождением ансамбля народных инструментов. Хронометраж песни составляет 3 минуты 24 секунды, она хранится в Золотом фонде AZTV под кодом 38485.

В Агентстве отмечают, что права на управление авторскими правами певицы Ш.Алекперовой на YouTube осуществляет компания «Mikpro», действующая в Баку. Благодаря привлечению «Mikpro» MMC и мерам, принятым Агентством интеллектуальной собственности, четыре упомянутых выше видео на странице «BehrooZ Abshar» были удалены с YouTube, что привело к восстановлению нарушенных прав Ш.Алекперовой как исполнителя.

«Таким образом, нарушение её прав было официально признано руководством YouTube, и её права были восстановлены», - подчеркивают в Агентстве.

Читайте по теме:

Внучка Шовкет Алекперовой Sho Sultan: «Бабушка дождалась моего рождения, назвала своим именем и вскоре ушла…» - ФОТО – ВИДЕО