Махмадшох Гюльзода: В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов

Азербайджан добился больших успехов в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Неуклонно возрастает авторитет страны в сфере повышения благосостояния населения. Отношения между нашими странами развиваются и вышли на уровень стратегического партнерства. Эти связи еще больше развиваются на благо наших народов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Комитета по социальным вопросам, здравоохранению, науке, образованию, культуре и молодежи и женской политике Верховного Совета Республики Таджикистан Махмадшох Гюльзода 7 декабря в своем выступлении в Милли Меджлисе на международной парламентской конференции, посвященной теме «Парламентаризм: традиции и перспективы».

По его словам, наши межпарламентские отношения будут продолжаться в контексте дружбы и взаимного сотрудничества. «Они открывают широкие возможности для решения существующих проблем. Желаю парламенту Азербайджана новых достижений, прогресса и успехов», - отметил Махмадшох Гюльзода.