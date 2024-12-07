Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза

Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.

Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом - это покинуть ряды Европейского союза. Это единственное решение", - подчеркнул Филиппо.

По его мнению, приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента республики Эмманюэля Макрона. "Это повлечет за собой уход фон дер Ляйен и приблизит демонтаж всей прогнившей системы Евросоюза, которая ввергает нас в нищету и войну", - сказал лидер "Патриотов".