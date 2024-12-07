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Сахиба Гафарова: Восстановление независимости Азербайджана в 1991 году запомнилось началом новой эпохи в истории нашего парламента

First News Media12:15 - Сегодня
Сахиба Гафарова: Восстановление независимости Азербайджана в 1991 году запомнилось началом новой эпохи в истории нашего парламента

Влияние сформированного за многие годы в наших странах традиций и практики парламентаризма на сегодняшнюю деятельность наших парламентов очень велико.

Говоря о существующих в Азербайджане традициях парламентаризма, хотелось бы особо отметить деятельность парламента Азербайджанской Демократической Республики, созданного в 1918 году. В этом смысле неслучайно проведение нашей конференции именно сегодня. Так, именно 7 декабря состоялось первое заседание парламента Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на международной парламентской конференции, посвященной теме «Парламентаризм: традиции и перспективы», проходящей 7 декабря в Милли Меджлисе.

По ее словам, парламент Азербайджана, который был первым законодательным органом, сформированным на основе самых прогрессивных демократических принципов на всем мусульманском Востоке того времени, предпринял важные шаги по укреплению национальной государственности и независимости, созданию правовой базы в политической, экономической, культурной, научной и других областях.

«Этот парламент функционировал всего 17 месяцев. Тем не менее, парламент в составе 99 депутатов, представляющих 11 различных партий, провел за тот период 145 заседаний, обсудил более 270 законопроектов и принял около 230 законов. В результате распада Азербайджанской Демократической Республики в апреле 1920 года парламент прекратил свою деятельность. В годы советской власти в Азербайджане парламент имел ограниченные полномочия, и, тем не менее, несмотря на формальный характер, его деятельность в тот период была полезной с точки зрения сохранения традиций парламентаризма.

Восстановление независимости Азербайджана в 1991 году запомнилось началом новой эпохи в истории нашего парламента», - добавила С. Гафарова.

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