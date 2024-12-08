Участники Международной парламентской конференции ознакомились с городом Физули - ФОТО

Участники состоявшейся 7 декабря в Милли Меджлисе Международной парламентской конференции «Парламентаризм: традиции и перспективы» в рамках поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана сначала посетили Физулинский район.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, делегацию встретили сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Гости ознакомились с Физулинским международным аэропортом, а затем прибыли в город Физули. Они были проинформированы о разрушениях, актах вандализма, учиненных Арменией на территории Физулинского района за 30-летний период оккупации, работе, проводимой Азербайджанским государством на освобожденных территориях, и предстоящих делах. Было сообщено, что армянские вандалы, наряду с другими оккупированными городами и селами, разграбили, стерли с лица земли и город Физули. Разрушены все дома и социальные объекты, уничтожены хозяйства.

Было отмечено, что после Победы в Отечественной войне на освобожденных от оккупации территориях были начаты широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Вынужденные переселенцы уже возвращаются в родные края. Они расселяются в построенном в городе Физули жилом квартале

Затем делегация отправилась в Шушу. Ее сопровождают заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатели парламентских комитетов Ахлиман Амирасланов, Самед Сеидов, Полад Бюльбюльоглу, депутат Турал Гянджалиев и другие официальные лица.

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