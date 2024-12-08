Участники Международной парламентской конференции посетили культурную столицу Азербайджана - Шушу - ФОТО

Участники Международной парламентской конференции на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы» посетили жемчужину Карабаха, символ истории и культуры Азербайджана - город Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ознакомление делегации с культурной столицей Азербайджана началось с центральной площади города Шуша, где находятся расстрелянные статуи известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал членов делегации об истории города, ситуации во время оккупации и проводимыми в настоящее время строительными работами. Было сообщено, что во время почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму. После освобождения города от оккупации Азербайджанское государство начало здесь широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше ведется работа по восстановлению исторического облика города, памятников истории и культуры. Также началось возвращение в родные края жителей города Шуша, которые на протяжении 32 лет были вынужденными переселенцами.

Гости были проинформированы о расстрелянных памятниках известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли. Было отмечено, что во время оккупации армяне хотели вывезти памятники в Армению и переплавить их. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти статуи были выкуплены у Армении, привезены в Азербайджан и хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша от оккупации эти статуи были возвращены на прежние места.

Затем члены делегации ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, территорией, где расположен родник «Хан гызы», крепостными стенами и домом-музеем Бюльбюля.

Делегацию сопровождают вице-спикер Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатели парламентских комитетов Ахлиман Амирасланов, Самед Сеидов, Полад Бюльбюльоглу, депутат Турал Гянджалиев, избранный в Милли Меджлис от города Ханкенди, и другие официальные лица.

Далее делегация отправилась в город Ханкенди.

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