Посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генконсульство в Одессе не функционируют

В настоящее время посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе (Украина) не функционируют.

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов во время обсуждения нового законопроекта «О дипломатической службе» на совместном с комитетом по правовой политике и государственному строительству заседании.

Он отметил, что в 2001 году, когда был принят Закон «О дипломатической службе», Азербайджан имел около 40 дипломатических миссий, сегодня функционируют 71 посольство, 5 постоянных представительств, 1 представительский офис в Палестине и 15 консульств.

Источник: Report