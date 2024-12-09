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Проведен третий раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

First News Media21:00 - Сегодня
Проведен третий раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

9 декабря в Эр-Рияде состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а делегацию Саудовской Аравии – заместитель министра иностранных дел Валид аль-Хурейджи.

На встрече обсуждались укрепление связей между двумя странами, нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Было отмечено, что климатическая конференция СОР29, которую Азербайджан принял в ноябре этого года, открыла новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами.

На встрече был проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций, достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки.

Противоположная сторона подробно проинформирована об обстановке в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для установления устойчивого мира, минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях и проводимых там строительно-восстановительных работах.

На встрече было подчеркнуто наличие широкого потенциала для развития сотрудничества в области туризма, зеленой энергии и инвестиций.

В ходе политических консультаций также состоялось обсуждение региональных и международных вопросов, а также других тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита Я.Рафиев встретился с заместителем министра энергетики Королевства Саудовская Аравия по устойчивости и изменению климата Халидом аль-Мехаидом.

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