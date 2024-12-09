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Вагиф Джавадов снова заставил говорить о себе – ВИДЕО

Теймур Максутов10:28 - Сегодня
Вагиф Джавадов снова заставил говорить о себе – ВИДЕО

Вагиф Джавадов одержал 5 побед в 8 матчах в качестве главного тренера «Сумгайыта».

Статистика 35-летнего тренера впечатляет. Для сравнения, в 9 стартовых матчах премьер-лиги, до прихода Джавадова, «Сумгайыт» под руководством Самира Абасова одержал лишь две победы.

Так получилось, что после 9-го тура Самир Абасов решил уйти в «Нефтчи», а руководство «Сумгайыта» назначило Вагифа Джавадова исполнять обязанности главного тренера до окончания текущего сезона.

В 16-м туре премьер-лиги сошлись как раз «Сумгайыт» и «Нефтчи». Сумгайытский клуб одержал победу со счетом 2:0. А Вагиф Джавадов снова заставил о себе говорить. Но уже будучи главным тренером.

На этом фоне «Нефтчи» продолжает уверенно проваливать сезон. В прошедших 7 матчах премьер-лиги после смены главного тренера команда одержала 2 победы, 2 сыграла вничью и 3 раза проиграла. У команды 13 очков по итогам 16 туров. Отставание от еврокубковой зоны катастрофическое. У «Туран Товуза», идущего третьим, 27 очков. И сегодня товузцы в заключительном матче тура играют дома с «Шамахы». Единственный шанс «Нефтчи» спасти сезон – выиграть Кубок страны, что даст путевку в Лигу Европы. Но в условиях тотального доминирования «Карабаха» в азербайджанском футболе выиграть турнир для любого отечественного клуба, обойдя агдамцев, сродни геройству.

«Карабах» в отчетном туре сыграл вничью с «Сабахом» (1:1). Наставник «Сабаха» Василий Березуцкий удачно начал на посту главного тренера и пока идет без поражений.

Лидером чемпионата стал «Араз-Нахчыван», который воспользовался потерей очков «Карабахом». Представитель Нахчывана в 16-м туре обыграл «Сабаил» (2:0). Это 12-я победа команды в 16 матчах чемпионата. У «Араз-Нахчывана» 39 очков и команда поднялась на первое место.

Легкую победу в 16-м туре одержала «Зиря», которая обыграла «Кяпяз» (4:0).

Сегодня тур завершится матчем «Туран-Товуз» - «Шамахы».

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