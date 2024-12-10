Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ

Если Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану, то Иреван не должен настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявил журналистам председатель Правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, Армении для подписания мирного договора с Азербайджаном необходимо внести изменения в свою конституцию: «Это соответствует мировой практике. Например, спорный вопрос между Северной Македонией и Грецией был решен через конституционные изменения. Поэтому требование Азербайджана [о необходимости внесения изменений в конституцию Армении] вполне обосновано».

Фарид Шафиев также подчеркнул, что Армения заявляет об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану, однако, с другой стороны, настаивает на сохранении Минской группы ОБСЕ.

«Если территориальных претензий действительно нет, то зачем добиваться продолжения работы МГ ОБСЕ? Если Армения стремится к миру, это должно быть подтверждено документально», - сказал Ф.Шафиев.

Источник: Report