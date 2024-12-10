Для достижения мира в конституцию Армении должны быть внесены изменения, заявляют в Баку
Для достижения мира между Азербайджаном и Арменией в конституцию последней обязательно должны быть внесены изменения.
Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии «Основные преграды на пути подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».
По его словам, существуют два главных препятствия на пути к достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, и одним из них является армянская конституция.
Он также отметил, что пункт о том, что «Карабах – это часть Армении», воспринимается как основа в армянской конституции.
Источник: АПА
112