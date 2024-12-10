Эльнур Мамедов: Отсутствие у Армении единой позиции препятствует подписанию мирного договора

Представители Армении за столом переговоров выступают с различных позиций, что является одним из препятствий для подписания мирного договора с Азербайджаном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на международной конференции «Основные препятствия к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией», организованной Центром анализа международных отношений.

По его словам, победившая в войне сторона редко предлагает мир проигравшей стороне, однако Азербайджан сделал шаги в этом направлении.

Он напомнил, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации в 2020 и 2023 годах Азербайджан разработал принципы мира и направил соответствующие предложения Армении.

Замминистра также отметил, что переговоры с армянской стороной велись в США, России и Казахстане, однако достичь устойчивого мира пока не удалось.

«Одним из ключевых препятствий для этого являются содержащиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану, вторым - то, что члены армянской делегации за столом переговоров выступают с различных позиций», - сказал Мамедов.

Источник: Report