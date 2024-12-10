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Иреван и Баку не очень-то к ним прислушиваются: Глава СВР России о провалах Запада

First News Media12:15 - Сегодня
Иреван и Баку не очень-то к ним прислушиваются: Глава СВР России о провалах Запада

США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы. Армения и Азербайджан «не очень‑то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы».

Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью российскому журналу «Разведчик».

«Американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — сказал Нарышкин.

В этом контексте он привел пример Южного Кавказа и Молдовы.

«Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный (Михаил) Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии «Грузинская мечта». Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям. В Молдове же режим (Майи) Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества», — отметил директор СВР.

Вместе с тем, по словам Нарышкина, постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании, о чем свидетельствует анализ имеющихся в СВР данных.

«Запад поставил перед собой амбициозную цель — разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов «Кто управляет Евразией, тот владеет миром». Хотя «управлять» для них означает «разделять», «сеять хаос», а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве «беспристрастных гарантов безопасности». Как это происходит — хорошо видно на украинском примере», — сказал директор СВР.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников также заявил, что США хотят устроить хаос в СНГ, и призвал коллег из спецслужб стран Содружества консолидировать усилия по защите общих интересов.

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