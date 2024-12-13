МОЯ ШКОЛА. Директор школы №245 Арзу Азадалиева о том, как создать безопасную и вдохновляющую среду для учеников – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа».

В рамках этой рубрики мы отправляемся в различные бакинские школы и готовим видеорепортажи, благодаря которым вы можете ближе ознакомиться с условиями и атмосферой, царящей в той или иной школе, а также узнать интересную информацию о каждой из них.

В этот раз мы побывали в общеобразовательной школе №245 и пообщались с ее директором Арзу Азадалиевой, которая рассказала о своем профессиональном пути и интересных проектах, реализуемых в этом учебном заведении.

«Проблемы, возникающие с детьми, мы решаем совместно с родителями»

«Мой профессиональный путь начинался с преподавания истории. Постепенно я стала принимать на себя больше ответственности: организовывать мероприятия, участвовать в школьных проектах и работать над улучшением учебной программы. Так, со временем я получила возможность занять должность заместителя директора, где научилась управлять командой, решать административные задачи и работать с родителями. Эта роль дала мне ценнейший опыт в управлении и лидерстве. В конечном итоге я стала директором школы №86, а затем была переведена в школу №245, где работаю уже шестой год», - говорит А.Азадалиева.

Директор подчеркнула, что для нее важно создавать поддерживающую и вдохновляющую атмосферу для учеников и учителей, а также внедрять инновации в обучение.

«Для обеспечения безопасности в нашей школе создан специальный Дисциплинарный совет. Когда мы только его создали, родители отнеслись к этому с недоверием, но затем мы включили их в работу совета, и они поменяли свое мнение. Теперь проблемы, возникающие с детьми, мы решаем совместно.

Также у нас организовано посменное дежурство учителей, что особенно важно с целью обеспечения безопасности для такой большой школы, как наша — с тремя корпусами и численностью учеников около 3,5 тысяч. Наша школа принимает участие в пилотном проекте «Этические правила поведения учащихся», а еще в рамках проекта «Друзья школьников» у нас работают шесть наставников, которые помогают поддерживать дисциплину и безопасную атмосферу», — говорит Арзу ханум.

«Бесплатные дополнительные занятия с учениками выпускных классов помогают сократить необходимость в репетиторстве»

Директор отмечает, что школа активно внедряет подходы, направленные на улучшение успеваемости, особенно среди учеников выпускных классов: «Мы проводим регулярные мониторинги, чтобы выявить слабые стороны учеников. Для тех, кто испытывает трудности, организуются бесплатные занятия с участием школьных учителей. Это позволяет не только улучшить результаты, но и сократить необходимость в репетиторстве, что родители очень поддерживают».

По словам А.Азадалиевой, для достижения высоких показателей школа работает не только над развитием учеников, но и над профессиональным ростом учителей.

«Наша школа показывает одни из лучших результатов на сертификации учителей. Но мы идем дальше: развиваем у педагогов эмоциональный интеллект и навыки работы с детьми. Ведь современные дети требуют особого подхода, и важно, чтобы учителя находились с ними «на одной волне». Мы регулярно проводим тренинги и семинары, посвященные новым методам обучения, работе с цифровыми технологиями и особенностям психологии современных детей. Обучаем учителей адаптировать свои методы в зависимости от потребностей и интересов каждого ученика, чтобы сделать обучение более персонализированным», — говорит директор.

«Каждый ученик может поделиться своей проблемой с помощью «Коробки доверия»

Как отмечает Арзу ханум, школа активно борется с буллингом, вовлекая родителей в профилактическую работу. Здесь проводятся собрания, консилиумы, опросы и родители всегда откликаются на сотрудничество.

«Особая роль в вопросе буллинга отведена школьным психологам. В нашей школе работают три специалиста, которые смогли выстроить доверительные отношения с учениками. В их обязанности входит профилактика буллинга, психологическая поддержка, работа с родителями и учителями, анализ ситуации в школе, помощь в кризисных ситуациях, а также проведение мероприятий, направленных на развитие у учеников навыков взаимодействия с другими.

Зачастую дети сами приходят к психологам за советами. Также перед кабинетом психолога мы установили «Коробку доверия», в которую дети могут бросить свои письма, в том числе анонимно. В этих письмах они могут расписать свою проблему, пожаловаться на какой-то инцидент или просто выступить с предложением», — добавляет А.Азадалиева.

«Мы прививаем детям патриотизм, бережное отношение к природе и другие жизненные ценности»

По словам директора, в школе активно внедряются практики, способствующие формированию у учеников ответственности за окружающий мир. Так, в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» здесь организуются просветительские мероприятия, конкурсы и акции по посадке деревьев.

«Недавно к нам приходили представители МЧС, чтобы провести практические занятия о том, как сохранять и не загрязнять окружающую среду. Такие мероприятия вовлекают детей и прививают им ответственность за будущее планеты», — рассказывает Арзу ханум.

Школа активно участвует не только в образовательных, но и в социальных и культурных проектах, что способствует формированию атмосферы взаимопомощи, патриотизма и творческой реализации.

«Наши ученики, учителя и родители активно вовлечены в социальную деятельность. Например, мы участвовали в проекте совместно с ASAN Xidmət, посвященном 8 ноября — Дню Победы. В рамках этого проекта старшеклассники подготовили материалы о нашей истории и 44-дневной Отечественной войне и представили их младшим классам, чтобы привить им чувство гордости за свою страну», — делится директор.

Кроме того, школа регулярно проводит благотворительные ярмарки, где ученики совместно с родителями изготавливают поделки и продают их. Вырученные средства отправляются в помощь детям, больным талассемией.

«Также наша школа подключена к проекту ОСЕР (Olympic Cultural and Education Program), который проводится Министерством науки и образования АР и Национальным олимпийским комитетом. В рамках этого проекта, направленного на развитие сотрудничества между Азербайджаном и другими странами, школы изучают спорт и культуру определенной страны. К примеру, наша школа сотрудничает в этом направлении с Литвой», - говорит А.Азадалиева.

Одним из самых успешных школьных проектов директор считает проект STEAM: «Этот проект сочетает в себе элементы естественных наук, технологии, инженерного искусства, творчества и математики и подразумевает работу в атмосфере полной свободы. Ученики могут предложить свои идеи и воплотить их в жизнь, работая в команде, что помогает развивать их фантазию и навыки. Именно поэтому STEAM так популярен среди наших детей».

Также в школе реализуются проекты «Цифровые навыки» и другие инициативы Министерства науки и образования и Бакинского управления образования, направленные на развитие современных компетенций у школьников.

«Наши дети научились использовать технологии себе во благо»

А.Азадалиева отмечает, что ученики школы добиваются высоких результатов в различных конкурсах: «Наши старшеклассники активно участвуют в конкурсах «Ученые будущего», республиканских олимпиадах и соревнованиях по робототехнике. Многие из них становятся победителями. Это вдохновляет остальных учеников стремиться к успеху».

Наряду с этим, в школе был реализован проект «Грамотность в сфере социальной медиа», направленный на обучение детей кибербезопасности и правильному использованию социальных сетей. В рамках проекта эксперты объясняли, как защитить себя от кибермошенников, и почему использование гаджетов в школах должно быть ограничено. Проект помог ученикам лучше понять, как использовать технологии себе во благо. Также он обеспечил школе №245 победу в конкурсе грантов.

«У нас есть четкие правила, касающиеся использования мобильных телефонов. Ученики могут приносить телефоны в школу, но во время уроков они должны быть выключены или в режиме «без звука». В некоторых случаях мы используем мобильные телефоны как образовательный инструмент, позволяя ученикам выполнять с их помощью определенные задания. Это помогает развивать цифровую грамотность.

Мы активно взаимодействуем с родителями, чтобы они понимали и поддерживали наши правила, а также обсуждали с детьми важность осознанного использования технологий. Если ученики проявляют чрезмерную зависимость от телефонов, мы можем предложить индивидуальные решения, включая временное изъятие телефона на учебный день», - говорит директор.

И в завершение Арзу ханум поделилась своим отношением к школьной форме, отмечая, что она играет важную роль в создании учебной атмосферы. «Форма помогает создать единство среди учащихся, снижает давление из-за модных тенденций и повышает дисциплину. Кроме того, форма часто ассоциируется с гордостью за школу. Однако некоторые считают, что свобода выбора одежды позволяет выражать индивидуальность. Важно находить баланс, учитывая мнение учеников и родителей», - подытожила А.Азадалиева.

Фото и видео: Надир Ибрагимли

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