ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу

Сегодня состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке - в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине.

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии. Турнир состоится зимой из-за климатических особенностей региона.

Отметим, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого Чемпионата мира в истории, который состоялся в Уругвае. В связи с этим впервые ЧМ будут принимать шесть стран.