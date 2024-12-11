Хакан Фидан: Турция приветствует двусторонние переговоры между Баку и Иреваном

Турция приветствует двусторонние переговоры между Баку и Иреваном, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Есть луч света для мира на Южном Кавказе. Турция также прилагала к этому усилия. Достигнута последняя фаза в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает двусторонние переговоры в этом направлении», - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что историческая возможность, сформировавшаяся благодаря освобождению Карабаха от оккупации, приведет к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Источник: Haber Global