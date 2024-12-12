Али Асадов: Достигнутые на СОР29 договоренности имеют исключительное значение для будущего человечества

В рамках СОР29 были приняты важнейшие решения, в том числе о предоставлении развивающимся государствам климатического финансирования рекордной суммы в размере 300 миллиардов долларов в год, а также о введении в действие Фонда для возмещения потерь и ущерба.

Об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.

Премьер-министр напомнил, что в климатической конференции ООН СОР29 в Баку приняли участие 80 глав государств и правительств, а также более 76 тысяч зарегистрированных участников.

«Достигнутые договоренности, поддержанные инициативы и принятые решения имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки. Председательство Азербайджана еще раз продемонстрировало наличие сильной политической воли и профессионализма, позволивших провести конференцию на достойном уровне, добиться важных результатов и прорыва в многосторонних переговорах, несмотря на развернутую против Азербайджана широкомасштабную, безосновательную кампанию и даже призывы к бойкотированию столь важного для мирового сообщества мероприятия», - сказал Али Асадов.

Он выразил благодарность за активное участие делегаций стран Содружества и их «неоценимый вклад в глобальные усилия в борьбе с изменением климата».

Источник: АЗЕРТАДЖ