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В Италии почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media22:00 - 12 / 12 / 2024
В Италии почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

12 декабря в Риме была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев внес беспрецедентный вклад в восстановление независимости, укрепление суверенитета, повышение роли на международной арене и экономическое усиление Азербайджана. Он рассказал о неустанной деятельности великого лидера в направлении установления общественно-политической стабильности в нашей стране, строительства государственных институтов, вступления на путь социально-экономического прогресса и устойчивого развития, интеграции в систему международных отношений, обеспечения регионального и международного авторитета, и превращения Азербайджана в независимое, современное и сильное государство.

Подчеркивалось, что сегодня стратегия укрепления государственности, успешно продолжающаяся и разработанная Президентом Ильхамом Алиевым, превратила Азербайджан в важного актора конфигурации международных отношений, движущей силы стабильности и развития в регионе.

Дипломат отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, стал могущественным государством, проводящим независимую политику, содействующим региональной безопасности и миру, являющимся инициатором и реализатором глобальных проектов.

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