Председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана приняла участие в IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией - ФОТО

Существует большая потребность в поддержке и сотрудничестве международных организаций, таких как ЮНЕСКО, в реализации «Концепции возвращения» Общины Западного Азербайджана».

Об этом на IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией в Барселоне на сессии «Женское лидерство: во имя устойчивых обществ на гендерной основе», в своем выступлении на тему «Расширение прав и возможностей женщин-беженцев во имя устойчивых и толерантных обществ» сказала председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана, депутат Малахат Ибрагимгызы.

В своем выступлении депутат проинформировала о реализуемой в Азербайджане государственной политике в сфере защиты прав женщин, существующей законодательной базе, участии женщин в социально-экономических проектах, развитии женского предпринимательства.

Малахат Ибрагимгызы отметила равнодушие международных организаций к проблемам 300 тысяч наших соотечественников, депортированных из Армении со своей исторической родины в 1987-1991 годах, а также женщин-беженцев.

Подчеркнув важность мирного, достойного возвращения западных азербайджанцев, депутат отметила большую потребность в информировании женщин-беженцев о праве на реинтеграцию, в поддержке и сотрудничестве международных организаций, таких как ЮНЕСКО, в реализации «Концепции возвращения» Общины Западного Азербайджана. В рамках IV Форума по борьбе с расизмом и дискриминацией депутат Малахат Ибрагимгызы провела ряд двусторонних встреч, с высокопоставленными официальными лицами ЮНЕСКО, и представила им «Концепцию возвращения» Общины Западного Азербайджана, подготовленную на семи языках.

Источник: АЗЕРТАДЖ