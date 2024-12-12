Лига Европы: «Карабах» на выезде встретится со шведским клубом

Агдамский футбольный клуб «Карабах» проведет в четверг матч в шестом туре основного этапа Лиги Европы УЕФА.

Чемпион Азербайджана станет гостем шведской команды «Эльфсборг» в городе Бурос. Матч, который пройдет на «Бурос-Арене», рассудит главный арбитр Португалии Антониу Нобре. Начало – в 00:00 по бакинскому времени.

Подопечные Гурбана Гурбанова выйдут на матч с серьезными потерями. Из-за травм игру пропустят защитники Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде и полузащитник Алексей Исаев.

Отметим, что имеющий в активе 3 очка «Карабах» занимает 32-е место в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф представитель Азербайджана должен войти в число первых 24 команд.

Источник: АЗЕРТАДЖ