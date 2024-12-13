Результаты жеребьёвки квалификации ЧМ-2026 среди европейских сборных
Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьёвка национальных команд, которые примут участие в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Отметим, что окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций.
Предлагаем ознакомиться с результатами жеребьёвки:
Группа А: Германия/Италия (победитель), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
Группа С: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Беларусь.
Группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан.
Группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария.
Группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения.
Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
Группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиля, Эстония, Молдавия.
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтейнштейн.
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
Группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
Источник: «Чемпионат»