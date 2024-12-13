Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианна вошли в топ-100 самых влиятельных женщин мира

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных женщин мира-2024, в который вошли выдающиеся женщины из разных сфер, включая музыку, бизнес и политику. В этот список попали и певицы Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианна.

Тейлор Свифт заняла 23-е место, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов, что подтверждает ее влияние как в музыкальной индустрии, так и в бизнесе.

Бейонсе расположилась на 35-й позиции с капиталом в 800 миллионов долларов. Ее успех не ограничивается только музыкой — она также известна своими предпринимательскими достижениями.

Рианна оказалась на 76-м месте с состоянием 1,4 миллиарда долларов. Певица также зарекомендовала себя как успешный предприниматель благодаря бренду Fenty Beauty.

Полный список самых влиятельных женщин мира 2024 года можно найти по ссылке

Назрин Аллахвердиева