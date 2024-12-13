 БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма

First News Media18:30 - Сегодня
БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма

Бакинская инициативная группа (БИГ), учитывая актуальность темы колониализма, подготовила ежегодный масштабный отчет, отражающий текущие вызовы, социально-экономические и правовые проблемы территорий, страдающих от колониализма.

Как сообщает Report, отчет, презентация которого состоится 14 декабря, содержит призыв к международному сообществу к совместным действиям по решению проблем.

Таким образом, БИГ стремится внести вклад в снижение последствий колониализма и обеспечение глобальной справедливости. Ежегодно в День деколонизации будут представляться обновленные отчеты, отражающие ситуацию по этому вопросу во всем мире.

В отчете отражены исследования баланса импорта и экспорта на территориях, страдающих от колониализма, использование ресурсов, а также влияние экономической политики на их развитие. Неравномерное распределение ресурсов отмечено как один из важных факторов, препятствующих устойчивому развитию этих территорий. Особое внимание уделено условиям жизни местного населения, уровню безработицы, вопросам доступа к образованию и медицинским услугам.

Кроме того, глубоко изучены вопросы дискриминации и правовых проблем, ограниченного участия коренных народов в управлении и ограничения их прав.

Напомним, что 14 декабря 1960 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам" с целью обеспечения права на самоопределение народов, находящихся под колониальным господством. Этот документ вошел в историю как резолюция 1514 (XV) и является важным международно-правовым документом для ликвидации колониализма.

Поделиться:
112

Актуально

XроникаПрезидент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов
ПолитикаХикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу
ОбществоЛейла Алиева посетила Мемориал геноцида Кигали - ФОТО
ПолитикаБИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу
БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО
Консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет деятельность

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с новым генсеком ОБСЕ
В Турции обсуждают соединение Зангезурского коридора с черноморским побережьем страны
В Баку состоялась международная конференция, посвященная поддержке борьбы за независимость острова Сен-Мартен - ОБНОВЛЕНО
В Баку состоялась международная конференция «Парламентаризм: традиции и перспективы» - ФОТО

Последние новости

Лейла Алиева посетила Мемориал геноцида Кигали - ФОТОСегодня, 19:00В Гусаре прошла встреча с работниками образования - членами семей шехидов и ветеранамиСегодня, 18:45БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализмаСегодня, 18:30В этот день в Баку усилится ветерСегодня, 18:15​​​​​​​Обнаружены неизданные песни Майкла Джексона - ФОТОСегодня, 18:00Скорость ветра в Азербайджане увеличится до 28 м/сСегодня, 17:50Еще трое мужчин выдвинули против Пи Дидди новые обвинения в сексуальном насилииСегодня, 17:48В Грузии приняли закон о лишении госохраны экс-президентаСегодня, 17:32«Непокоренная Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия правительству нового премьераСегодня, 17:27В Грузии запретили носить маски на митингахСегодня, 17:16Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТОСегодня, 17:08Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианна вошли в топ-100 самых влиятельных женщин мираСегодня, 17:05Сохранение тюркского наследия и укрепление единства остаются важным приоритетом внешней политики Азербайджана - ФОТОСегодня, 16:55Изменены схемы движения четырех регулярных автобусных маршрутовСегодня, 16:52Президент утвердил ужесточение наказаний за выброс бытовых отходов вне урнСегодня, 16:50Доктор Комаровский о Баку: «Это просто рай!» - ВИДЕОСегодня, 16:46Утверждены межправительственные документы с Саудовской Аравией и ИндонезиейСегодня, 16:45Австрия готова выплатить по тысяче евро сирийцам, возвращающимся на родинуСегодня, 16:34Президент утвердил ужесточение штрафов за выброс табачных отходов в окружающую средуСегодня, 16:32Консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет деятельностьСегодня, 16:30
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35