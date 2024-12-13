Помощник президента Азербайджана: В отношении Азербайджана все еще продолжается политика дезинформации

Фейковые новости, распространяемые западной и армянской прессой, в частности, о Второй Карабахской войне, антитеррористических операциях, а также СОР29, служат примером политики дезинформации, регулярной проводимой против нашей страны, причем это все еще продолжается.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал об этом на панельном заседании на тему «Искусственный интеллект и стратегическая коммуникация: взгляд на будущее Азербайджана», организованном в Стамбуле в рамках саммита STRATCOM 24.

Отметив, что Азербайджан использует искусственный интеллект в борьбе с дезинформацией, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что несмотря на то, что Отечественная война закончилась, против нашей страны, тем не менее, все еще продолжается политика дезинформации. Азербайджан доводит до внимания данный вопрос и на переговорах с армянской стороной.

Коснувшись отношений между Турцией и Азербайджаном, Хикмет Гаджиев констатировал продолжение этих связей как в двусторонних рамках, так и в многостороннем формате Организации тюркских государств, довел до внимания, что наши страны осуществляют сотрудничество и в области искусственного интеллекта.