Из-за погодных условий работающие в море были эвакуированы - SOCAR

Обнародованы средства, направленные на пенсионные выплаты в этом году

В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы

При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой - ФОТО

Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники в небе над США

Секретарь Ватикана прибыл с визитом в Баку

Состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Фактическая погода: Мокрый снег и сильный ветер

В Тбилиси у здания парламента проходит митинг против выборов президента - ВИДЕО

Путин встретился с Назарбаевым

Взрыв в Таиланде: 4 человека погибли, десятки ранены

Сильный ветер в Огузе вызвал ряд последствий - ФОТО

В Грузии начались президентские выборы

В Чили произошло сильное землетрясение

Снижена скорость движения на автодороге Зыхский круг - аэропорт

Генсек правящей партии Грузии извинился за выдвижение Зурабишвили в 2018 году

Хакан Фидан: Посольство Турции в Дамаске завтра приступит к работе

Команда Трампа ведет переговоры с Белым Домом и Киевом о прекращении огня

В Азербайджане увеличиваются штрафы за непредоставление информации о призывниках

Макрон призвал все политические силы Грузии к диалогу