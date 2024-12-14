Аббас Аббасов: БИГ сотрудничает с известными исследователями в области деколонизации

Бакинская инициативная группа (БИГ) подписала 5 меморандумов в 2024 году.

БИГ тесно сотрудничает с зарубежными мозговыми центрами и проводит совместную работу с известными исследователями в области деколонизации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов во время презентации масштабного доклада БИГ по случаю Дня деколонизации.

Он отметил, что, в частности, зарубежными исследователями подготовлены два весомых доклада. Одна из целей исследования – показать читателям, что, несмотря на одинаковую администрацию и законодательство, материковая Франция сильно отличается от ее заморских территорий и что французское правительство проводит в этом отношении целенаправленную политику дискриминации. Привлекая внимание к ключевым экономическим показателям, таким как уровень доходов, экономическая структура, внешний долг, экспорт и импорт, производство энергии и инфраструктура, это исследование создает представление о различных проблемах, с которыми сталкивается каждый регион, и возможностях их решения.