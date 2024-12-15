Роналду и Неймар не вошли в топ-10 самых дорогих футболистов

Известный портал Transfermarkt представил десятку футболистов чемпионата Саудовской Аравии с самой высокой рыночной стоимостью.

Так, наиболее дорогим игроком Про-Лиги на сегодняшний день является полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби, чья рыночная стоимость оценивается в € 35 млн. Ниже приведён полный список:

1. Мусса Диаби («Аль-Иттихад», € 35 млн);

2. Мохамед Симакан («Аль-Наср», € 28 млн);

3. Рубен Невеш («Аль-Хиляль», € 28 млн);

4. Айван Тони («Аль-Ахли», € 28 млн);

5. Малком («Аль-Хиляль», € 25 млн);

6. Александр Митрович («Аль-Хиляль», € 25 млн);

7. Габриэль Вейга («Аль-Ахли», € 23 млн);

8. Маркос Леонардо («Аль-Хиляль», € 20 млн);

9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», € 20 млн);

10. Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», € 18 млн).

Примечательно, что в топ-10 не попали две главные звезды лиги — Криштиану Роналду из «Аль-Насра» и Неймар из «Аль-Хиляля». Ранее сообщалось, что рыночная стоимость последнего сократилась на 50% и составляет лишь € 15 млн из-за того, что бо́льшую часть сезона футболист восстанавливался от серьёзной травмы.

Источник: Чемпионат