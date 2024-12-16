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Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в законодательство о воинской обязанности

First News Media14:13 - Сегодня
Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в законодательство о воинской обязанности

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в законы «Об утверждении Положения о воинской службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе».

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно предлагаемым изменениям, призывниками будут считаться граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или подлежащие постановке на первоначальный воинский учет и не прошедшие срочную действительную военную службу. Напомним, что по действующему законодательству этот возрастной предел составляет от 18 до 35 лет.

Кроме того, предельный возраст для прохождения службы военнослужащими срочной действительной военной службы Вооруженных сил Азербайджана снижается с 36,5 до 31,5 лет.

Предлагаемые поправки также ужесточают ответственность за непредставление в установленные законом "О воинской обязанности и военной службе" сроки сведений о регистрации или снятии с регистрации призывников и военнообязанных по месту жительства, установлении их инвалидности, изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения в актах гражданского состояния, регистрации смерти, а также о возбуждении в отношении них уголовного дела или вступившем в законную силу приговоре суда.

Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов (в настоящее время 150-250 манатов), а юридические лица - на сумму от 900 до 1100 манатов (в настоящее время 300-500 манатов).

Уклонение от военной службы без законных оснований или призыва по мобилизации повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные в военное время, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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