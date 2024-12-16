ПЕА утвердила список кандидатов на предстоящие муниципальные выборы

16 декабря состоялось очередное заседание правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщает АПА, на заседании был рассмотрен вопрос о выдвижении партией кандидатов в члены муниципалитетов в связи с муниципальными выборами в Азербайджанской Республике, назначенными на 29 января 2025 года.

Заместитель председателя-руководитель Центрального аппарата ПЕА Таир Будагов отметил, что партия определила 8071 кандидатов в члены 685 муниципалитетов, и их список был заранее представлен членам правления.

Вопрос был вынесен на голосование, и список кандидатов в члены муниципалитетов от ПЕА был единогласно утвержден.

После этого был рассмотрен вопрос о членах избирательных комиссий с правом консультативного голоса, лицах, которые будут осуществлять наблюдение в день голосования в избирательных округах и участках, и их списки были утверждены.