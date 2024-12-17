Ахмед Исмаилов: Наша страна является мишенью различных кругов, которые хотят загрязнить ее информационную среду

Наша страна постоянно подвергается нападкам различных кругов, желающих загрязнить ее информационную среду. Подобные угрозы, затрагивающие медиа-экосистему Азербайджана, в свою очередь, требуют повышения конкурентоспособности новостного производства наших СМИ, а также повышения уровня медиаграмотности с точки зрения предотвращения воздействия ложной информации на общество.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на конференции «Медиаграмотность».

Он отметил, что медиаграмотность впервые определена в Законе «О медиа», вступившем в силу в 2022 году, а Агентству развития медиа поручено проведение государственных мероприятий с целью повышения медиаграмотности. «Агентство разработало единую внутреннюю стратегию, ориентированную на целевые группы, путем изучения международного опыта повышения навыков медиаграмотности в обществе», - отметил А. Исмаилов.

Источник: АЗЕРТАДЖ