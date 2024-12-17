Правительство Швейцарии отклонило проармянскую инициативу

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отклонил инициативу депутатов о созыве международной конференции по Карабаху, заявив, что урегулировать этот конфликт должны Армения и Азербайджан, передают армянские СМИ.

Депутаты предложили правительству организовать в 2025 году конференцию для переговоров о возвращении армян, добровольно выехавших из Карабаха.

Парламентарии хотели, чтобы форум позволил начать диалог между Азербайджаном и покинувшими Карабах армянами по коллективному возвращению армянского населения, но как видим правительство Швейцарии оказалось мудрее ангажированных парламентариев.