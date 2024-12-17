Община: Круги, выдвигающие расистские суждения, должны отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Ложь и клевета, нашедшие место в резолюции, принятой против Азербайджана в нижней палате парламента Швейцарии, такие абсурдные призывы, как «созыв форума мира», свидетельствуют о том, что проголосовавшие за эту резолюцию действуют заодно с провокаторами – политиками и дипломатами, которые ежедневно смотрят в бинокль с Зангезурских гор в сторону Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: «Поддержавшие резолюцию депутаты, выпячивая важность возвращения армян, не делают никаких призывов к Армении в отношении нас – западных азербайджанцев, они превратились в заложников этнической и религиозной приверженности, ссылаются на вымышленные события, которые, по их утверждению, якобы произошли в начале ХХ столетия, присоединились к «крестовому походу», который некоторые на Западе начали против Азербайджана, в частности, после победоносной Отечественной войны, что вызывает отвращение.

Круги, находящиеся далеко от региона, не осознающие сути вопросов, выдвигающие дилетантские, расистские суждения, должны отказаться от посягательства на суверенитет Азербайджана, вмешательства в его внутренние дела и горе-инициатив».