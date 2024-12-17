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Фархад Мамедов: Станет ли миссия ЕС в Армении (EUMA) препятствием в процессе определения границы?!

First News Media12:40 - Сегодня
Фархад Мамедов: Станет ли миссия ЕС в Армении (EUMA) препятствием в процессе определения границы?!

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

История EUMA восходит к Пражским договоренностям октября 2022 года. Тогда EUMA должна была действовать всего два месяца, в рамках которых должен был быть подписан мирный договор. Это было согласованное с Азербайджаном решение. Однако после Пражской встречи президент Франции сделал неприемлемые заявления по Карабаху, а премьер Армении через две недели в Сочи поддержал план-проект мирного договора президента России с т.н. «отложенным статусом»…

На сегодня присутствие EUMA в Армении - это раздражитель Азербайджана, так как данная миссия используется против Азербайджана… Наряду с этим EUMA является раздражителем и для России, от отношений с которой правительство Армении отказываться не собирается…

На сегодня между Азербайджаном и Арменией действует режим де-факто мира, и это не заслуга EUMA. Де-факто мир является результатом двусторонних переговоров, и, если со стороны Армении будет исходить угроза, EUMA не станет препятствием для применения силы с целью нейтрализации угрозы.

Руководству Армении надо ценить нынешний режим де-факто мира и продолжать в двустороннем формате вести переговоры, а не прибегать к приглашению третьих сил в переговорный процесс при каждом удобном случае.

Один из пунктов мирного договора повествует о процессе определения границы, и Азербайджан выступает против присутствия третьих сил на границе, вне зависимости это вооруженные силы или переодетые в голубые жилетки т.н. наблюдатели. Логика такова – если за столом переговоров нет третьих сторон, то и на земле не должно быть никого!

Данный подход премьер Армении использовал, чтобы убедить Россию покинуть места дислокации на армяно-азербайджанской условной границе, которые он сам предоставил России в 2021 году. Сейчас очередь за EUMA!

Недавно Пашинян обозначил, что представители EUMA не будут появляться на тех участках границы, которая уже делимитирована и демаркирована. То есть, получается, что EUMA будет на границах с Азербайджаном многие годы… С таким подходом Армения поставит под сомнение эффективность деятельности межправкомиссии по определению границы, введет ее в состояние паралича. Ведь тогда и Азербайджан может поставить условие о прекращении деятельности EUMA для продолжения деятельности комиссии…

А ведь по деятельности комиссии есть результаты – и согласованный участок, где патрулируют пограничники без касок и бронежилетов, и прошедший все юридические процедуры Регламент деятельности комиссии…

На сегодня со стороны Армении пока еще нет обращения в ЕС с просьбой о пролонгации деятельности EUMA, срок которой истекает в феврале следующего года.

Наряду с этим в самом ЕС после формирования нового состава комиссаров происходят интересные процессы. Оказывается, что структуры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности превысили свой бюджет на 2024 год, и в 2025 году ожидаются рестрикции…

Новый верховный представитель Кая Каллас подготовила предложения по оптимизации внешнего представительства ЕС. На сегодня ЕС имеет свои офисы в 145 странах. Предлагается сконцентрировать деятельность ЕС по приоритетным направлениям. Рассмотрим заявленные приоритеты и посмотрим куда входит Армения:

Приоритет - соседние страны и регионы (Армения сосед ЕС).

Приоритет – страны, которые желают вступить в ЕС (Армении нет в этом списке).

Приоритет – страны G20 (Армении нет и не будет в этом списке).

Приоритет – страны, откуда может исходить угроза ЕС (Армении нет в этом списке).

Предлагается также объединить непосредственно дипломатические представительства с офисами Европейского инвестиционного банка и структурами, осуществляющими операции по гражданской обороне и гуманитарной помощи.

В целом собираются сократить до 800 сотрудников!

И в этих условиях ЕС собирается пролонгировать EUMA в Армении?! С какой-такой приоритетностью?! Почему ЕС должен участвовать в миссии в стране, которая создает условия для обхода Россией санкций и занимается пополнением бюджета России?!

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