Фонд возрождения Карабаха призывает в преддверии праздников сделать пожертвования на восстановление Карабаха - ВИДЕО

В преддверии приближающихся праздников - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, Фонд возрождения Карабаха призывает соотечественников сделать пожертвования на восстановление Карабаха.

Вклад в восстановление и возрождение родного Карабаха станет еще одним показателем нашей солидарности и единства, отмечается в сообщении Фонда.

Можно также сделать пожертвования от имени своих родных и друзей, и подарить им Сертификат о пожертвовании.

Для получения Сертификата нужно отметить в соответствующей графе на сайте Фонда имя получателя и указать сумму пожертвования или число деревьев. Такой подарок, имеющий большое духовное значение, безусловно, станет для ваших близких одним из самых ценных.

Для скорейшего восстановления Карабаха очень важна солидарность - Фонд возрождения Карабаха призывает всех, сделав пожертвования, присоединиться к этому благородному делу.

Ознакомиться с реализуемыми Фондом проектами ближе, можно на официальном сайте.