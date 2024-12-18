Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном, заявил Алиев

Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать. Первое – это изменить свою конституцию. Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение конституции – это не наша прихоть, это просто объективные условия», - заявил Алиев.

Второе условие Баку, добавил он, это ликвидация Минской группы ОБСЕ.

«Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно. Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует. И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении ликвидировать (Минскую группу ОБСЕ – ред.), вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ, говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны», - указал президент Азербайджана.

Источник: РИА Новости