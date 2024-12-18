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Сахиба Гафарова: Связи между парламентами Азербайджана и Турции расширяются по всем направлениям

First News Media19:45 - Сегодня
Сахиба Гафарова: Связи между парламентами Азербайджана и Турции расширяются по всем направлениям

После встречи председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша спикеры выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, Нуман Куртулмуш, выступая на пресс-конференции, выразил уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему расширению межпарламентских связей.

Отметив важный вклад Азербайджана и Турции в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе, председатель парламента также высоко оценил шаги, предпринятые в направлении укрепления тюркского мира под руководством наших стран и укрепления единства тюркских государств. Он назвал шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении, историческими.

Н. Куртулмуш сказал, что после исторических побед, одержанных в результате Отечественной войны и антитеррористических операций, появились новые возможности для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, и подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении отметила, что каждый раз, когда она посещает Турцию, она становится свидетелем прогресса братской страны. По ее словам, под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана братская Турция всесторонне развивается во всех сферах, страна добилась больших достижений, влияет на процессы, происходящие в глобальном масштабе, внесла свой вклад в мир и стабильность.

Отмечалось, что благодаря политической воле, решимости и совместным усилиям Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана эти отношения достигли высшей точки - уровня союзничества.

Сахиба Гафарова довела до внимания, что отношения между нашими законодательными органами в настоящее время находятся на очень высоком уровне и расширяются во всех направлениях в соответствии с духом союзничества. Помимо взаимных визитов, спикеры парламентов также встречаются и проводят дискуссии в рамках международных организаций. Группы дружбы находятся в тесном диалоге.

Было также отмечено, что помимо двустороннего сотрудничества существуют успешные форматы трехстороннего взаимодействия, такие как Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Пакистан. Было доведено до внимания, что взаимная поддержка на международных платформах и в парламентских организациях находится на высоком уровне. Наши парламенты также стараются выполнить поставленные перед нами задачи в вопросе более тесного объединения тюркского мира.

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