Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в последний игровой день состоялись две встречи. Первыми на площадку вышли команды «Хиласедиджи» и «Азеррейл». Матч, проходивший в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям, завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В последнем поединке дня «Гянджляр» принимал «Муров Аз Терминал» в Сумгайыте. Матч завершился победой гостей - 3:0.

Напомним, что в состоявшейся первой встрече III тура «Нефтчи» выиграл у МОИК со счетом 3:0.