Ильхам Алиев: Россия стала первым иностранным инвестором в Карабахе - ВИДЕО

Россия стала первым иностранным инвестором в Карабахе.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрию Киселеву.

Президент Ильхам Алиев 17 декабря дал интервью для Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российского агентства РИА Новости.

Глава государства отметил, что в 2023 году в Джабраильском районе КАМАЗ открыл свой сервисный центр. На церемонию тогда приезжал лично глава Татарстана Минниханов, рассказал президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.



«Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам будем рады», – добавил он.

Источник: телеграм-канал РИА Новости