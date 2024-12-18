Боррель был бы хорошим главой МИД у диктатора Франко, считает Ильхам Алиев

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был бы хорошим главой МИД у испанского диктатора Франсиско Франко, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто «не повезло» жить в другое время», - сказал Ильхам Алиев.

«Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов, хотя я говорил об этом во время одного из выступлений на COP (Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2024 года в Баку – ред.). Цитировал даже я Борреля. Он же сказал, что Европа - это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше», - отметил президент Азербайджана.