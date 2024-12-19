Азербайджан стал членом D-8

Азербайджан единогласным решением Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) стал членом этого объединения.

По сообщению пресс-службы МИД АР, вступление Азербайджана в данную организацию состоялось 19 декабря в ходе XI саммита D-8 в Каире.

Членство Азербайджана в D-8, которое является логическим результатом решительной и успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева, знаменательно как первое расширение с момента создания организации.

Азербайджан был впервые представлен на IX Саммите, состоявшемся в Стамбуле в 2017 году, где в качестве специального гостя принял участие Президент Ильхам Алиев.

На нынешнем саммите Азербайджан представляла делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым.

Членство в D-8, так называемой «Исламской восьмерке», члены которой составляют 60% мусульман мира и обладают большим экономическим потенциалом, является наглядным примером растущего влияния Азербайджана и доверия к нему в мире.

Азербайджан, ставящий своей приоритетной целью справедливость, а также нормы и принципы международного права, будет играть важную роль в защите фундаментальных принципов D-8 и углублении сотрудничества в рамках организации.

В этих рамках большое значение имеют также формирование в этом обширном регионе безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества, а также развитие связей в торгово-экономическом, транспортном, коммуникационном и ряде других важных направлений.

Членство в D-8 Азербайджана, который на протяжении всей истории играл роль моста между Востоком и Западом и является одним из главных культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира, также станет большим вкладом в укрепление исламской солидарности, продвижение исламских ценностей в мире и борьбу с исламофобией.

Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет восемь мусульманских стран. Ее основа была заложена на конференции по сотрудничеству в целях развития, организованной по инициативе Турции 22 октября 1996 года в Стамбуле с участием Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана.

15 июня 1997 года об организации было официально объявлено на саммите глав государств и правительств 8 стран в Стамбуле. Секретариат организации находится в Стамбуле.