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Ас-Сиси: Вступление Азербайджана в D-8 откроет новую страницу в отношениях между нашими странами

First News Media17:00 - Сегодня
Ас-Сиси: Вступление Азербайджана в D-8 откроет новую страницу в отношениях между нашими странами

Хотел бы поздравить Азербайджан с присоединением к организации D-8.

Этот шаг, несомненно, обогатит сегодняшние дискуссии и откроет новую страницу в отношениях между нашими странами.

Об этом на правах председателя заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите объединения, который проходит в Египте, сообщают СМИ.

Азербайджан стал членом «Исламской восьмерки» (D-8), в которую, помимо Египта, входят Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция и Нигерия.

Выступление египетского лидера транслировала его канцелярия. Азербайджан на саммите в Египте представляет премьер-министр Али Асадов.

«Исламская восьмерка» была учреждена в 1997 году в Стамбуле по инициативе Турции. Саммит в Египте является 11-м в истории организации и проходит под лозунгом «Инвестиции в молодежь и поддержка малого и среднего бизнеса: формирование экономики будущего». В нем, помимо лидеров стран-членов, приняли участие президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Ливана Наджиб Микати и генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

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