Община: Подлинная причина этого давления заключается в восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета

Мы решительно осуждаем полное клеветы заявление посольства США в Азербайджане, которое вмешивается во внутренние дела нашей страны.

Хотим обратить внимание посольства США, пытающегося объяснить клеветническую кампанию против Азербайджана наличием проблем в сфере свободы слова в нашей стране, что подлинной причиной этого давления является восстановление Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Нынешняя администрация США утратила право говорить о правах человека, проводя политику дискриминации азербайджанцев по этническому и религиозному признакам, избирательно подходя к территориальной целостности и суверенитету стран, а также поддерживая политику Армении по депортации, этнической чистке, агрессии и оккупации. Мы, как Община Западного Азербайджана, постоянно ощущаем этот несправедливый подход и дискриминацию.

Кроме того, агрессивная риторика посольства США в ответ не только на малейшую критику, но и на простой вопрос, свидетельствует об их безразличии к «свободе слова» и «многообразию мнений», о которых они неуместно говорят с пафосом.

Мы требуем, чтобы нынешняя администрация США прекратила вмешиваться во внутренние дела нашей страны, положила конец дискриминации нашего народа и злоупотреблению правами человека в политических целях».