Община: Антиазербайджанский пост посла Франции оказался провальным

В последние дни мы в очередной раз убедились, насколько нетерпимо относятся некоторые западные страны к свободе слова и мнений, о которых они же постоянно разглагольствуют.

Посол Франции в Азербайджане, дабы не отставать от своего коллеги в Армении, опубликовала антиазербайджанский пост. Но ее публикацию постигла та же участь — она оказалась провальной.

Об этом говорится в комментарии Общины Западного Азербайджана.

«Более того, заявление французского посла содержит признаки ксенофобии и в этом смысле ничем не отличается от расистского тезиса Жозепа Бореля о том, что «Европа — это сад, а остальной мир — джунгли». Все это еще один яркий пример краха французской дипломатии», — считают в общине.