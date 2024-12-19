Пашинян: Армения готова отозвать иски в международных судах против Азербайджана

Армения готова отозвать иски против Азербайджана в международных судах после подписания мирного соглашения.

Об этом сообщил в интервью Арменпресс премьер Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Что касается отзыва представленных друг против друга исков, то, когда подписывается мирный договор <... > здесь есть два нюанса. Один из них заключается в том, что должна быть понятная перспектива решения в двустороннем формате обсуждаемых на международных форумах отдельных гуманитарных вопросов, а во-вторых, должно быть четко понятно, что после вывода из формата международных площадок споров по другим вопросам стороны больше не должны ставить те же вопросы и обострять повестку двусторонних отношений, превращая их в постоянный источник эскалации", - сказал Пашинян.