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Милли Меджлис решительно отвергает необъективную и предвзятую резолюцию Европейского парламента

First News Media21:07 - Сегодня
Милли Меджлис решительно отвергает необъективную и предвзятую резолюцию Европейского парламента

Пленарное заседание Европейского парламента 19 декабря 2024 года запомнилось принятием очередной антиазербайджанской резолюции.

В ней по обыкновению приводятся ложные сведения и цифры, искажены реалии, предпринята попытка придать политический окрас расследованию преступлений.

Об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса в связи с резолюцией Европарламента от 19 декабря 2024 года. В заявлении подчеркивается, что в Азербайджане в полной мере обеспечены все основные права и свободы, и документ Европейского парламента, являющийся вмешательством во внутренние дела нашей страны, выдвигает на передний план совершенно иные цели.

«Не вызывает сомнений, что эта резолюция является составной частью кампании клеветы и наветов против Азербайджана. В частности, на фоне достижений нашей страны, сумевшей преодолеть все искусственно созданные препятствия и объединить усилия мирового сообщества в борьбе с изменением климата, ожидалось, что подобная кампания будет наводнена разного рода «элементами». В этом смысле Европарламент, где сосредоточены азербайджанофобские, тюркофобские и исламофобские силы, непременно должен был внести свой «вклад» в эту кампанию. Чтобы понять, насколько предвзята резолюция, следует отметить лишь тот факт, что представители бывшего сепаратистского режима и террористы, обвиняемые в совершении преступлений против человечности на территории нашей страны, представлены в этом документе как «армянские военнопленные».

Наблюдения показывают, что немедленное исполнение заказов Франции, Армении и армянского лобби сегодня является характерной чертой политического лица Европейского парламента. Подобные резолюции в полной мере раскрывают истинную природу повесток, выдвинутых в отношении нашей страны, и политических интересов. Обсуждения в Европейском парламенте и принятые документы стали инструментом грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Однако это учреждение должно понимать, что его необъективная позиция и резолюции, основанные на лживой информации, больше не представляют интереса.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики категорически отвергает необъективную и предвзятую резолюцию Европейского парламента. Мы считаем, что европейский континент, столкнувшийся с серьезными проблемами, сегодня больше нуждается в том, чтобы его законодатели сосредоточились на их решении», - отмечается в заявлении.

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