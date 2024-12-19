Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью генеральному директору «Россия сегодня», находятся в центре внимания мировых медиа

Мысли, высказанные 17 декабря Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрию Киселеву для Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российского Агентства РИА Новости, широко освещались мировой прессой.

Российское агентство ТАСС доводит до читателей высказывания Президента Ильхама Алиева о том, что официальный Баку приветствует участие российских компаний в восстановлении Карабаха и инвестирование со стороны России. Отмечается, что Президент Азербайджана подчеркнул, что первый проект по иностранным инвестициям принадлежит России.

Издание News.ru выдвигает на первый план высказывания азербайджанского лидера о представителе Европейского Союза по внешним вопросам Борреле. Говорится о том, что Президент Ильхам Алиев в одном из выступлений на СОР процитировал Борреля, который уподобил Европу цветущему саду, а остальных - джунглям. В материале также отводится место мыслям главы государства - «Что касается Борреля, я думаю, что если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время».

Издание РБК пишет об отношении Президента Ильхама Алиева к событиям, происходящим в последние дни в Грузии. Отмечается, что глава Азербайджанского государства подчеркивает причастность Президента Франции Эмманюэля Макрона к происходящим в Грузии беспорядкам, которому не сидится спокойно в своей стране и который замахнулся и на Грузию.

А газета «Татарстан-оnline» доводит до внимания высказывания главы государства о том, что первый инвестиционный проект, связанный с восстановлением Карабаха, осуществил Татарстан. Говорится о том, что Президент Азербайджана напомнил об открытии центра обслуживания «КамАЗ» в Джебраильском районе. Он сообщил, что это - первый проект по иностранным инвестициям.

Агентство «Интерфакс» приводит цитату из высказываний Президента Ильхама Алиева о превращении наблюдателей Европейского Союза в Армении в миссию НАТО. Отмечается, что по словам азербайджанского лидера, под маской «европейских наблюдателей» НАТО создает на границе с Арменией инфраструктуру. Кроме того, агентство пишет, что Президент Азербайджана выразил отношение к вопросу поставки вооружения Армении со стороны Франции, Индии и США.

Издание Qazeta.ru отмечает, что Президент Ильхам Алиев пожелал команде своего российского коллеги принятия и в дальнейшем всех мер для сведения до минимума негативных последствий санкционной политики, веры в свои силы и решимость. Напомнив о том, что российское общество как и любое другое сплотилось в тяжелое время, азербайджанский лидер пожелал чтобы такая консолидация продолжалась и в будущем.

В новостях Анатолийского агентства Турции, газеты Cumhuriyet, телеканала BengüTürk подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев, коснувшись союзнических отношений между Турцией и Азербайджаном в области безопасности, констатировал, что ежегодно наши страны проводят более 10 совместных учений, что служит важным фактором для стабильности на Кавказе.

В статье, опубликованной на сайте телеканала HaberGlobal, доводится до внимания, что глава государства заявил, что на мирных переговорах с Арменией остаются два несогласованных пункта - «невыдвижение сторонами международных притязаний друг против друга» и «неразмещение на границах представителей других государств».

А газета Star опубликовала ответ Президента Ильхама Алиева на вопрос журналиста о том, есть ли необходимость в военной базе Турции в Азербайджане: «В Декларации о союзничестве есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы или в случае агрессии. То есть это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнутся с внешней угрозой, внешней агрессией».

Газета Başka и новостное агентство CUMHA доводят до читателей высказывания главы государства о поставке Францией и другими странами оружия Армении. Газета со ссылкой на главу государства пишет: «Оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана… Неоднократно мы доводили до Армении и ее покровителей в Госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны, процесс вооружения Армении идет семимильными шагами. Мы отслеживаем по мере возможности все, что там происходит».

А портал Artı Gerçek сообщает, что Президент Азербайджана назвал «политической спекуляцией» распространяемые новости в связи с планом создания военной базы Турции в стране, подчеркнув отсутствие необходимости в ней.

Издание Gazete Kritik пишет, что глава государства выразил отношение к продолжающемуся противостоянию между Россией и Западом. Приводится цитата из высказываний Президента Ильхама Алиева: «Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно что представить мировой апокалипсис. Понятно, что победителей в этой войне не будет. И ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности».

В информациях новостного агентства Türk Ajansı Kipr и газеты Kıbrıs Türk Турецкой Республики Северного Кипра до внимания читателей доводится, что Президент Ильхам Алиев говорил в интервью о союзнических отношениях Азербайджана с Турцией в области безопасности. Он подчеркнул, что военные связи с Турцией продолжаются с первых дней нашей независимости, что официальной Анкаре принадлежит большая роль в модернизации Азербайджанской армии и доведении ее до высоких стандартов.

Ведущие медиа органы Румынии также отвели широкое место высказываниям Президента Ильхама Алиева в интервью.

Национальное новостное агентство AGERPRES, порталы digi24.ro, stirileprotv.ro, adevarul.ro, capital.ro, financialintelligence.ro, такие газеты, как Prima Pagina, Ziarul Amprenta и другие издания отмечают в своих новостях, что Президент Ильхам Алиев сообщил в интервью о завершении в ближайшее время технико-экономического обоснования подводного кабеля, транспортирующего электроэнергию из Азербайджана в Европу. «На начальном этапе это 4 тысячи мегаватт, но с учетом потребностей европейских стран в энергии, даже с учетом того, что они сами очень много инвестируют, мы знаем, что они все равно будут в дефиците», - подчеркивают медиа ресурсы со ссылкой на главу государства.

Алжирское издание al24news отмечает, что Президент Ильхам Алиев подверг в интервью резкой критике незаконную оккупацию Францией Майотты и Новой Каледонии. Портал констатирует, что глава государства резко осудил убийство во время беспорядков в Новой Каледонии 13 человек, ранения более 100 человек и арест свыше тысячи человек. И обвинил в этом правительство Франции. Говорится о том, что Президент Ильхам Алиев заявил, что это - результат диктатуры Макрона, что официальный Париж обвинил Азербайджан за поддержку Новой Каледонии.

Портал Еuromedia24 пишет, что в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Президент Ильхам Алиев отметил, что достаточно мудрости, чтобы не произошел сценарий страшной войны между Россией и НАТО. В связи с этим портал цитирует главу государства: «Думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался».

В статье под заголовком «Президент Ильхам Алиев призвал «соросовцев» в США не поставлять оружия Армении», опубликованной на болгарском новостном портале Zemya, а также в материале новостного агентства Fokus, связанном с интервью, сообщается, что глава государства призвал «соросовцев» в США не поставлять оружия Армении, довел до внимания, что этот шаг может привести к новой войне.

Отмечается, что Президент Азербайджана заявил в связи с этим: «…мы доводим и будем доводить до армянских спонсоров, условным соросовцам в Вашингтоне, что это нужно прекратить. Ну, а если это будет продолжаться, то как бы чтобы потом никаких претензий к нам не было».

Сайты пишут, что глава государства также заявил, что Азербайджан вынужден будет принять адекватные меры, что военный бюджет в 2025 году достигнет рекордной отметки.

Издания Faktı, Classa, NetNews этой страны доводят до внимания читателей высказывания Президента Ильхама Алиева, связанные с азербайджано-турецкими военными, стратегическими союзническими связями, а также инвестированием Россией восстановительно-созидательной работы на освобожденных территориях.

А греческий портал EL сообщает, что Президент Ильхам Алиев говорил об отсутствии необходимости в создании военной базы Турции в Азербайджане. Распространенную в связи с этим информацию глава Азербайджанского государства расценил, как «политическую спекуляцию». Он подчеркнул, что Шушинская декларация обеспечивает взаимную военную поддержку между двумя странами.

Портал также опубликовал мнение Президента Азербайджана о возможности войны между НАТО и Россией. Приводя слова главы азербайджанского государства, портал отмечает, что напряженность между Россией и НАТО вызывает беспокойство во многих странах. Представить сценарий, в котором НАТО и Россия развяжут ожесточенную войну, равносильно представлению глобального апокалипсиса.

Грузинские СМИ также посвятили публикации заявлениям Президента Ильхама Алиева, прозвучавшим в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Qafqazturk.com приводит слова Президента Ильхама Алиева об азербайджано-грузинских отношениях: «Грузия для нас - важнейший партнер и близкий друг. На протяжении многих веков наши народы живут в мире и согласии, поэтому дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии, насколько это вредно для Грузии, настолько же и для Азербайджана».

В публикации также отмечается, что Президент Азербайджана в интервью коснулся вмешательства Президента Франции Эмманюэля Макрона в ситуацию в Грузии.

Цитируя слова Президента Ильхама Алиева, портал İnterpressnews.ge пишет: «Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. Ну и опять, вот видите, опять уши Макрона торчат. Вот не сидится человеку в своей стране. Ему обязательно надо и в Грузию залезть».

А Sputnik-Georgia привел слова Президента Азербайджана о связях с Турцией и вероятности развертывания турецкой военной базы в Азербайджане. Цитируя главу азербайджанского государства, портал пишет, что Азербайджан осуществляет военное сотрудничество с Турцией с первых лет восстановления независимости и это сотрудничество продолжается.

Портал Аktual.ge тоже посвятил статью интервью Президента Азербайджана. Приводя выдержки из интервью Ильхама Алиева, портал пишет: «И что мы видели на этой церемонии в Соборе Парижской Богоматери. Папа Франциск церемонию проигнорировал, он не простил Макрону этого позора Олимпийского, конечно. И правильно сделал. Он поехал на Корсику. Как бы чтобы побольнее где-то так ущипнуть за одно место», - приводит портал высказывания Президента Ильхама Алиева.

Интернет-ресурсы Aktual.ge, Realnews.ge и 24news.ge посвятили публикации высказываниям Президента Ильхама Алиева о дружеских и партнерских отношениях Азербайджана с Грузией и сложившейся ситуации в этой стране.

Цитируя главу азербайджанского государства, казахстанский портал Tengrinews пишет о вмешательстве президента Франции в демонстрации в Грузии. «Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. Ну и опять, вот видите, опять уши Макрона торчат. Вот не сидится человеку в своей стране. Ему обязательно надо и в Грузию залезть», - приводит портал слова Президента Азербайджана.

Сайт посвятил публикации взглядам Президента Ильхама Алиева на НПО, действующие в Грузии и финансируемые из-за рубежа.

А сайт Toppress затронул высказывания Президента Азербайджана о деятельности USAID. «Вот они навязчиво хотят помогать. Но мы же все-таки, как говорится, взрослые люди, понимаем все. Поэтому мы это все упорядочили здесь. Например, азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежным источником даже на один процент. Не могут. А зачем? Мы же не финансируем медиа в США, правильно? А зачем им финансировать наши медиа?»

Портал «Устинка» отмечает, что Президент Ильхам Алиев выразил готовность Азербайджана принять российские инвестиции в Карабах. Было отмечено, что первый инвестиционный проект реализован Татарстаном. «Так что мы и инвестиции ждем, и подрядчикам тоже будем рады», - приводит портал слова главы Азербайджанского государства.

Отметим, что информационные ресурсы разных стран продолжают публиковать выдержки из интервью Президента Ильхама Алиева.