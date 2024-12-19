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Произошедший в товузской школе инцидент находится под строгим контролем Министерства науки и образования - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий17:38 - Сегодня
Произошедший в товузской школе инцидент находится под строгим контролем Министерства науки и образования - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Инцидент, произошедший в средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, находится под строгим контролем Министерства науки и образования и его подведомственных структур.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Руководство Газах-Товузского регионального управления образования посетило учеников, продолжающих лечение в больнице, и поинтересовалось их состоянием - здоровье всех пострадавших находится под пристальным вниманием.

Отметим, что причины происшествия расследуются соответствующими органами - дополнительная информация будет предоставлена общественности.

«Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим ученикам и сотрудникам школы», - отмечают в Министерстве науки и образования.

17:09

В средней школе села Ашагы Гушчу Товузского района дымом отравился 71 человек.

Ранее в TƏBIB сообщили, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 19 декабря около 11:00 поступило сообщение о подозрении на отравление среди учащихся в школе.

Было отмечено, что на место прибыли бригады скорой медицинской помощи, 60 человек были госпитализированы в Центральную больницу Товузского района.

По сообщению Газах-Товузского регионального управления образования, инцидент произошел вследствие засорения печи в одной из классных комнат школы, что привело к задымлению.

Источник: АПА

15:50

В прокуратуре Товузского района проводится расследование факта отравления школьников дымом.

Инцидент произошел в двух классах средней школы №1 села Ашагы Гушчу Товузского района - причиной задымления стала неисправность пеллетной печи, из-за чего 62 человека были госпитализированы, сообщает 1news.az со ссылкой пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«После оказания первой медицинской помощи обратившиеся за помощью были отпущены на амбулаторное лечение, состояние их здоровья оценивается как нормальное», - отмечают в Генпрокуратуре.

15:15

Число людей, госпитализированных в Товузскую центральную районную больницу с симптомами отравления, возросло до 60 человек.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Пострадавшие были размещены в соответствующих отделениях больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как стабильное. 27 человек, получившие амбулаторное лечение, уже выписаны домой", - говорится в сообщении.

12:40

Газах-Товузское региональное управление образования сделало официальное заявление в связи с произошедшим в школе №1, расположенной в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

«В селе Ашагы Гушчу Товузского района, в школе №1 с полным средним образованием в двух классах произошло задымление из-за засора пеллетной печи. Благодаря заранее принятым мерам по пожарной безопасности удалось предотвратить развитие инцидента. Ученики и учителя были эвакуированы в безопасное место в соответствии с планом эвакуации», - сообщили 1news.az в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Сотрудники отдела образования Товузского района находятся на месте происшествия.

Отмечается, что в результате задымления около 20 учеников почувствовали недомогание, им была оказана скорая медицинская помощь - их состояние находится под контролем.

«В настоящее время соответствующие органы проводят расследование причин произошедшего. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса принимаются необходимые меры», - подчеркивают в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Отметим, что ранее сообщалось, что более 10 учеников вышеуказанной школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление – подчеркивалось, что по предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.

11:55

В Товузском районе произошло массовое отравление.

Как передает местное бюро АПА, инцидент произошел в средней школе №1 села Ашагы Гушчу.

Сообщается, что более 10 учеников школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление.

По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.

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