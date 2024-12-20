Некоторые азербайджанские дипломаты ведут кампанию по очернению Азербайджана – Депутат ММ

Среди азербайджанских дипломатов есть те, кто участвует в кампаниях по очернению своей родины.

Об этом заявил на заседании Милли Меджлиса депутат Хикмет Бабаоглу.

«Ряд наших дипломатов, находясь в Европе, участвует в клеветнической кампании против Азербайджана», - сказал Бабаоглу.

Он напомнил недавнее событие, когда Служба госбезопасности разоблачила работавшего в Египте азербайджанского дипломата Рамиза Велиева: «Мы знаем, что это будет длиться долго. До этого тоже некоторые наши дипломаты действовали против Азербайджана и были разоблачены. Некоторые из них все еще находятся в Европе и продолжают заниматься клеветой в отношении Азербайджана».

Источник: АПА