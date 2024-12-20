Си Цзиньпин: «Я придаю важное значение развитию связей между Китаем и Азербайджаном»

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«В последние годы китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивными контактами на высоком уровне, сильным политическим взаимным доверием и эффективным сотрудничеством в международном мире, под нашим совместным руководством продолжают успешно и последовательно развиваться. Стороны добились значимых результатов в реализации инициативы «Один пояс - один путь» на высоком уровне. В июле этого года мы заявили, что двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства и тем самым открыли новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений.

Я придаю важное значение развитию связей между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для развития с новой исходной точки двусторонних отношений высокого уровня во имя благосостояния народов двух стран», - подчеркнул Си Цзиньпин и пожелал главе Азербайджанского государства крепкого здоровья и благополучия.